Uma antiga funcionária da Câmara de Sátão acusa um chefe direto do município de assédio sexual, através de mensagens e fotografias de cariz sexual, assim como toques impróprios nas mãos, pernas e costas, dentro do edifício da autarquia, em pleno horário de trabalho. A vítima, que não aceitou a proposta de renovação e avançou com uma rescisão do contrato por justa causa, já apresentou queixa no Ministério Público e o caso está já a ser investigado.









