Vítima de burla morre durante julgamento no Tribunal de Portimão

O julgamento estava a decorrer, no Tribunal de Portimão, quando o ofendido, que completou os 93 anos no passado dia 15 de outubro, faleceu. O idoso tinha instaurado um processo contra duas mulheres e dois homens, por burla e falsificação. Até já tinha prestado declarações.Devido à morte de Isidoro Atanásio, a continuação do julgamento teve de ser adiada, de forma que decorra a habilitação de herdeiros, que permitirá ao filho do ofendido constituir-se como assistente no processo.Tal como ojá noticiou, o Ministério Público (MP) acusou as duas mulheres, mãe e filha, de 56 e 33 anos, por burla. Fizeram-se amigas do idoso, que vivia na freguesia de Paderne, em Albufeira, e conseguiram enganá-lo.Segundo o MP, apoderaram-se de bens no valor de cerca de 350 mil euros. A mulher mais velha sabia que o idoso era uma pessoa de posses e levou-o a acreditar que estava ligada à atividade imobiliária e que o queria ajudar a lidar com a gestão dos seus bens.Acabou, contudo, por vender todos os imóveis de Isidoro Atanásio - que não sabia ler nem escrever e confiou na mulher.A principal arguida está acusada de três crimes de burla (uma qualificada), seis de falsificação de documento, cinco de falsas declarações e seis de abuso de confiança. A filha responde por burla e falsificação.Um afilhado do idoso, de 67 anos, foi acusado de burla qualificada. E um advogado, de 63, responde por dois crimes falsificação de documento.