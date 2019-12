Vítima de 'carjacking' engana trio de assaltantes em Cascais

Um homem conseguiu enganar um trio de assaltantes que lhe queria roubar o carro, na madrugada desta quinta feira, na Parede, concelho de Cascais.



Segundo o CM apurou, a vítima estava a chegar a casa, pelas 2h30, e na altura em que estacionava o carro foi surpreendido pelos três jovens, que forçaram a entrada no veículo, pelas portas de trás, e exibiram uma lâmina. Mas o homem ‘saltou’ fora do carro e correu, levando as chaves.





O grupo ficou sozinho dentro do carro, um Renault elétrico, mas foi incapaz de por a viatura a trabalhar, acabando por sair a pé do local.

A vítima alertou depois a PSP, que ainda acionou meios para o local, mas por se tratar de um roubo de automóvel (vulgarmente designado por carjacking), a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.