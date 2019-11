Vítima de explosão dentro de casa em Vila Nova de Famalicão morre no hospital

Morreu na madrugada desta quarta-feira a mulher que ficou com 100% do corpo queimado devido a uma explosão que ocorreu na segunda-feira de manhã, em casa, na freguesia de Joane, em Vila Nova de Famalicão.



Maria Miranda Pinto Costa, de 65 anos, ficou em estado muito grave e com queimaduras de terceiro grau em todo o corpo. Foi transportada para o hospital de S. João, no Porto, onde acabou por morrer devido aos ferimentos.

A explosão, registada às 08h20, terá ficado a dever-se a uma fuga de gás no esquentador instalado na cozinha da moradia na rua dos sobreiros, em Joane.

A GNR está a investigar as causas do acidente.