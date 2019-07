Vítima de furto ataca ladrão com garrafa e deixa-o em risco de vida

Apercebeu-se que um casal tinha furtado diversos artigos de sua moradia e, quando os suspeitos, minutos depois, passaram de novo na rua, no lugar da Légua, em Ílhavo, atacou um deles, de 29 anos. Acertou com uma garrafa, que tinha sido furtada, na cabeça do ladrão - que sofreu um traumatismo cranioencefálico e foi hospitalizado em estado considerado muito grave. A GNR investiga o caso.

O evento aconteceu ao final da tarde de quarta-feira, na rua Tomé Barros Gomes. O casal suspeito tinha já calçado sapatilhas que furtara pouco antes e a mulher levava na cabeça um boné que o proprietário identificou como seu.





O morador interpelou os ladrões e o confronto físico foi inevitável."Perguntei aos vizinhos se tinham visto alguém a rondar a casa e falaram-me no casal. Naquele preciso momento, eles passaram à minha frente, de bicicleta, com as minhas coisas. Mesmo a guiar, o homem vinha a beber a minha garrafa de champanhe e tinha as minhas sapatilhas calçadas", afirmou ao Correio da Manhã o proprietário da casa assaltada.

Os Bombeiros de Ílhavo e uma equipa médica de emergência e reanimação foram chamados ao local. O alegado assaltante e vítima de agressão, foi estabilizado e, depois, transportado para o Hospital de Aveiro em estado considerado muito grave.

Militares da GNR de Ílhavo foram chamados ao local. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro esteve, já esta quinta-feira de manhã, a realizar perícias na casa assaltada e investiga agora o caso.