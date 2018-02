Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de polícia atrai-o até à PSP

Jovem perseguida de carro deu indicações por telemóvel.

Por Miguel Curado | 24.02.18

Enquanto era perseguida e fugia de carro pelo ex-namorado, agente da PSP de Carnaxide, Oeiras, a vítima de violência doméstica foi informando por telemóvel os colegas do agressor, tentando manter a calma e orientando a Polícia até à captura do elemento policial, que acabou por ser detido.



Tal como o CM noticiou ontem, o alerta foi dado na terça-feira à noite. A jovem, que diz ter acabado o namoro com o polícia em agosto de 2017, devido a agressões, alertou via 112 de que estava a ser perseguida. Primeiro em pânico, depois já mais calma, a jovem deu indicações concretas a uma patrulha da esquadra de Carnaxide, sobre os caminhos que estava a seguir.



E foi com essas indicações que os colegas do agente agressor detetaram o casal desavindo, em Carnaxide. Depois de se verificar que o polícia estava desarmado, ambos foram para a esquadra.



Feita uma busca à casa e ao cacifo do agente, o detido foi presente a um juiz, que o impediu de contactar a queixosa enquanto corre o inquérito, obrigando-o a utilizar uma pulseira eletrónica.



A PSP abriu ainda um processo disciplinar, desarmando o agente e colocando-o em funções administrativas.