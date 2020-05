Vítima de rixa em Paio Pires fica sem olho

António Rodrigues, o homem de 57 anos, são-tomense, que foi baleado e esfaqueado numa rixa, no passado domingo, em Paio Pires, na Margem Sul do Tejo, continua internado nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta, em Almada.



O Correio da Manhã sabe que a vítima foi submetida a uma nova cirurgia (enucleação do globo ocular) para lhe retirarem um olho, que ficou com graves lesões.