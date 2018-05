Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de tragédia em Pedrógão Grande arrisca invalidez

Rui Rosinha ainda está a receber tratamento e tem 85% de incapacidade.

Por Tiago Virgílio Pereira e Luís Oliveira | 01:30

O bombeiro Rui Rosinha, elemento da corporação dos Voluntários de Castanheira de Pera, que foi vítima de queimaduras graves durante o combate aos trágicos incêndios de junho do ano passado, em Pedrógão Grande, pode ficar a receber uma pensão mensal de 267 euros, se não ficar em condições para continuar a trabalhar.



Os valores em causa estão a revoltar os bombeiros e já levaram os deputados do PSD a questionar o ministro do Trabalho e da Solidariedade Social.



Rui Rosinha, de 40 anos, esteve internado seis meses e continua a fazer tratamentos intensivos que o obrigam a deslocações para Coimbra. Atualmente permanece com incapacidade de 85 por cento, declarada por junta médica, e continua a receber o salário "quase por completo" como funcionário da Câmara de Castanheira de Pera.



"A lei diz-me que dada a minha condição, e passado um ano e meio, tenho de optar. E se quiser reformar-me por invalidez, a minha vida vai ficar ainda mais difícil", disse ao CM, sem querer alargar-se em mais explicações.



O caso de Rui Rosinha está a ser acompanhado pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). Jaime Marta Soares explicou ao CM que o gabinete jurídico da LBP "vai defender todos os direitos a que o Rui Rosinha tem direito".



"Vamos exigir que ele seja tratado com toda a dignidade que merece", reforça o líder da Liga. De referir que, se porventura a pensão for estipulada em 267 euros, o Fundo de Pensões dos Bombeiros colocará o resto do dinheiro até que seja atingido o salário mínimo nacional.