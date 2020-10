A PSP de Loures deteve um homem, de 61 anos, por suspeitas do crime de violência doméstica. A detenção foi facilitada graças à colaboração da vítima, a ex-namorada do detido, que ia relatando aos polícias as ameaças de que era alvo, nomeadamente com uma pistola.









O primeiro contacto da mulher, de 42 anos, ocorreu em meados de agosto. A PSP colocou técnicos de equipas especializadas em violência doméstica a acompanhar o processo, conseguindo reunir prova das ameaças físicas e psicológicas do agressor. Foi detido na quinta-feira, sendo-lhe apreendidas uma pistola, alterada para 6,35 mm, sete munições, um punhal, uma catana e um bastão artesanal.