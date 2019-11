Farmacêutico que agredia a mulher alega em tribunal: "Dei-lhe uns ‘pontapézitos’ na nuca"

Carla Angelina, 45 anos, recordou durante mais de uma hora, ao coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, todo o horror que viveu às mãos do marido, André Pereira Coutinho, de 55, ao longo dos mais de três anos de casamento. "Recordar tudo isto é voltar para o inferno", começou por explicar.

A agressão mais violenta ocorreu na farmácia em que ambos trabalhavam, no Amial, a 6 de fevereiro deste ano. "Foi o pior dia da minha vida. Infelizmente, dei-lhe uns murros na cara. Estava fora de mim. Eu até sou uma pessoa calma, mas, naquele momento, perdi a cabeça. Depois, quando ela estava no chão, sentei-me ao lado dela e dei-lhe uns ‘pontapézitos’ na nuca. Foi horrível o que eu fiz", referiu o farmacêutico, que nega ter dado várias cabeçadas à vítima, que, segundo o processo, a fizeram desmaiar. "Nunca a tratei mal fisicamente antes desse dia", assegurou ao tribunal André Coutinho.

Contudo, a vítima recordou que a primeira agressão aconteceu logo dois meses após o casamento, celebrado em setembro de 2015. "Parti duas costelas, mas ele disse que eu não precisava ir ao hospital. Administrava-me injetáveis e não me deixou ser vista por um médico ou fazer exames", descreveu Carla, que era técnica na farmácia.

O arguido era viciado em ginásios e tomava anabolizantes e testosterona para obter melhores resultados - o que o deixava mais violento, refere o processo. "Eram doses baixas, apenas duas vezes por ano", assumiu.