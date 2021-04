Vítima de violência doméstica foge de casa em Amarante com o filho bebé

A GNR deteve dois homens em Amarante e Penafiel, na quarta-feira, por violência doméstica. No primeiro caso, o homem, de 33 anos, foi detido por bater, injuriar e ameaçar de morte a companheira, durante os cinco anos de relacionamento. Com medo, a vítima fugiu de casa com o filho de ambos, de um ano. Segundo a GNR, já tinha antecedentes por abuso sexual de menor e condução com embriaguez.



Em Penafiel, foi detido um homem, de 47 anos, por injuriar e ameaçar de morte a ex-companheira durante os seis anos de relacionamento. As ameaças continuaram depois de ela sair de casa. Presentes a tribunal, ficaram proibidos de se aproximarem das vítimas.

