A mulher vítima de violência doméstica a quem uma procuradora propôs que participasse num jantar romântico com o agressor já avisou o Ministério Público que não aceita tais condições e que não quer voltar a ter qualquer encontro a sós com o ex-companheiro. O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), aliás, abriu mesmo um inquérito à magistrada do DIAP, 6.









