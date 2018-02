Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de sequestro espera condenação do agressor em Grândola

Paulo Roque está acusado pelos crimes de violência doméstica, homicídio na forma tentada e sequestro.

27.02.18

A mulher que foi sequestrada pelo ex-companheiro durante cinco dias, no início de 2017, em Grândola, acredita na justiça e pede a condenação do agressor, pelo Tribunal de Setúbal.



"Tenho esperança de que seja condenado", disse esta segunda-feira ao CM, visivelmente perturbada, à saída da segunda sessão de julgamento.



Paulo Roque, de 40 anos, está a ser julgado no tribunal de Setúbal, acusado pelos crimes de violência doméstica, homicídio na forma tentada e sequestro.



A vítima, 38 anos, foi sequestrada à saída do trabalho e tenta agora regressar à normalidade.



Foi resgatada pela PJ de Setúbal, na casa do agressor quando este a tentava asfixiar.