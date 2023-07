Vítima mortal de despiste na A28 era 'ranger' de Felgueiras

A vítima mortal do despiste de uma carrinha de transporte de valores, na A28, na Póvoa de Varzim, é Nuno Ricardo Silva, de 42 anos. Enquanto militar, foi paraquedista e e integrou as Operações Especiais do Exército, os chamados 'rangers'. Estava agora na reserva de disponibilidade. Era coordenador do núcleo do Porto da Ranger - Associação de Operações Especiais.

Nuno Silva, de Felgueiras e residente no Porto, era conhecido pela alcunha 'Bird'. A notícia deixou os familiares destroçados, e os colegas e os amigos chocados. "'Bird', companheiro, vamos todos sentir muito a tua falta! Que o Ranger do Céu te acolha nos seus braços. Descansa em Paz, Irmão!", lê-se numa publicação de pesar feita há minutos pela Associação de Operações Especiais à qual Nuno Silva pertencia.

A carrinha de transporte de valores em que seguia despistou-se e capotou na A28, sentido Porto-Viana, na Póvoa de Varzim. À chegada dos Bombeiros de Vila do Conde e equipas do INEM, esta vítima apresentava ferimentos incompatíveis com a vida. Na viatura seguia também um colega, de 58 anos, que sofreu ferimentos graves, foi socorrido no local e transportado para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste. A autoestrada esteve cortada, naquele troço e naquele sentido, até às 12h35.