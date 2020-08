Vítima mortal de despiste no Sardoal deixa cinco filhos

O homem que morreu na sequência do despiste de um automóvel, na sexta-feira de manhã, no Sardoal, deixa mulher e cinco filhos menores de idade.Luís Filipe Lopes, de 52 anos, foi encontrado numa viatura acidentada na estrada nacional 2, em Quinta das Gaias, no concelho do Sardoal. O homem ficou encarcerado no meio dos destroços. A hora exata do acidente não se encontra apurada, até porque a vítima tinha sido dada como desaparecida ainda na quinta-feira.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Abrantes, aguardando-se agora que seja feita a autópsia.