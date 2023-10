Vítima mortal do tiroteio com a PSP no Porto era de Gaia e estava com pulseira eletrónica

Segundo a PSP, o grupo seguia num carro suspeito de ter sido utilizado em vários roubos a postos de abastecimento de combustível, e que despertou a atenção das autoridades.



A PSP determinou a abertura de um processo de inquérito à intervenção policial, assim como o Ministro da Administração Interna.

Fernando Maia, mais conhecido por "Estrilha", é a vítima mortal do tiroteio entre a PSP e um gangue que esta noite de terça-feira seguia num carro furtado em Campanhã, no Porto. O homem, de 34 anos, era natural de Vila Nova de Gaia, e tinha antecedentes criminais. Estava com pulseira eletrónica por causa da ex-companheira.A troca de tiros fez ainda outro ferido que foi levado para o hospital. As duas mulheres que estavam no veículo foram detidas.