O Tribunal de Leiria começa esta segunda-feira a ouvir as primeiras vítimas do incêndio de Pedrógão Grande que se constituíram assistentes no processo em que se apuram eventuais responsabilidades nas mortes e vai já na quarta sessão de julgamento.









O processo tem 11 arguidos, acusados de crimes de homicídio e ofensas à integridade física, ambos por negligência. Tem ainda 20 assistentes, todos familiares ou vítimas do incêndio de 2017, que causou 66 mortes e mais de 200 feridos. Até agora, apenas arguidos e uma testemunha, o presidente da Comissão Técnica Independente, prestaram declarações.