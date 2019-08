A Polícia Judiciária de Lisboa deteve três homens apontados como autores de um roubo com sequestro a dois amigos, no Estoril, Cascais, em janeiro deste ano.Um dos ladrões, de 32 anos – os outros têm 18 e 39 –, encontra-se em liberdade condicional, após ser condenado a seis anos de prisão por roubos.As vítimas, que estavam a conversar num carro, foram surpreendidas pelos ladrões, que exigiram os bens pessoais.Como não tinham muito dinheiro, foram obrigados pelos assaltantes a irem a uma caixa de multibanco. Aí chegados, um dos ladrões efetuou um levantamento, mas a vítima só tinha 20 euros na conta.Num momento de distração, um dos jovens fugiu e alertou as autoridades. Os ladrões foram detidos terça-feira pela PJ.