Vítimas de crimes violentos e violência doméstica recebem 845 mil euros em indemnizações

A Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes concedeu, em 2019, cerca de 845 mil euros em adiantamentos de indemnizações a vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. O ressarcimento diz respeito, no total, a 128 processos que foram concluídos no ano passado.Dessas vítimas, 47 sofreram crimes violentos, e, desse número, 52% são menores de 18 anos, crianças que viram um dos seus progenitores ser morto na sequência de crimes de violência doméstica. Este sábado assinala-se o Dia Europeu da Vítima de Crime e a Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes, entidade na dependência administrativa do Ministério da Justiça, relembra que as indemnizações ajudam a minorar os danos sofridos."É também necessário perceber e compreender que qualquer um de nós pode, independentemente da sua condição social, ser vítima de qualquer tipo de crime",lê-se numa nota. Do total do valor, 666 830 € foram concedidos no âmbito de crimes violentos, 164 380€ de violência doméstica e os restantes 12 600€ de prorrogações de violência doméstica. Dos 331 processos recebidos, 249 foram dados como concluídos.