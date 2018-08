Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas de fogos retiradas à força

"Ameaçaram algemar para sairmos", conta Beatriz Florêncio.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 01:30

Eram 04h00 da manhã quando a GNR bateu às portas, em Casais, Monchique, para nos retirar de casa. Deram murros e pontapés nas portas e janelas. Até ameaçaram as pessoas que as levavam algemadas se tivesse de ser". A descrição é de Beatriz Florêncio, uma das pessoas que viveu "momentos de terror" quando viu as chamas a galgarem na sua direção. Estava em casa da mãe, local onde pensou "sentir-se mais segura".



Os militares, que tinham recebido ordens para evacuar a aldeia de Casais, acabaram, contudo, por "levar apenas algumas pessoas, sobretudo as mais idosas e frágeis", revelou Beatriz, que confidenciou ter-se "escondido com as filhas" para que a GNR não a levasse. "Se eles soubessem que eu tinha crianças comigo não me tinham lá deixado ficar. Ainda me tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram", relatou.



A atuação ‘musculada’ dos militares tem sido, nalguns casos, a única forma de obrigar a população a abandonar as zonas de risco, deixando para trás as suas casas e bens. Em alguns casos, conforme garante o vereador José Chaparro, da Câmara de Monchique, os habitantes foram mesmo "algemados e levados à força" pela GNR: "Eu não vi, mas tenho testemunhas disso. Algumas pessoas têm condições para combater o fogo, mas são levadas à força das suas casas." Segundo o autarca este tipo de atuação parece resultar "dos fogos de Pedrógão Grande". Face às as mortes registadas no ano passado, a ordem parece ser agora "evacuar primeiro as pessoas", quando "podiam ter ficado e salvar os bens".



Arderam quase 27 mil hectares de mato e floresta

O incêndio que deflagrou sexta-feira em Perna da Negra, Monchique, consumiu 26 957 hectares, mais de metade dos 41 mil que arderam em 2003. Às 20h00 desta quinta-feira, estavam no local 1439 operacionais, 461 viaturas e nove meios aéreos.



PORMENORES

Trinta e nove feridos

O fogo de Monchique causou, até esta quinta-feira, 39 feridos, um dos quais com gravidade.



Sem pasto para animais

A população de Monchique debate-se agora com a falta de alimentos para os animais. Está tudo queimado e não há pasto.



Apoio às vítimas

A Câmara de Monchique está a receber produtos para apoio às vítimas do incêndio, na Escola EB 2,3 Manuel de Nascimento.



Cinquenta casas destruídas

Cerca de 50 casas foram destruídas total ou parcialmente devido ao fogo de Monchique.