Vítimas do fogo de Monchique sem casas reconstruídas

"Não quero morrer sem ver a minha casa reconstruída". O testemunho emocionado é de Carmina Branco, de 69 anos, uma moradora da freguesia de Alferce que perdeu a sua casa de primeira habitação onde viveu 40 anos, devido ao grande incêndio de Monchique que ocorreu em agosto de 2018.Segundo Carmina Branco, toda a documentação necessária foi entregue em 2018 na Câmara de Monchique, mas até agora ainda não obteve "resposta com uma data concreta" por parte do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para a reconstrução do imóvel, no âmbito do programa ‘Porta de Entrada’.Quase dois anos após a tragédia que fez 41 feridos, segundo oapurou junto de diversos habitantes que pediram anonimato, ainda "nenhuma habitação terá sido totalmente reabilitada". As circunstâncias obrigaram Carmina a arrendar uma casa.Apenas em abril de 2019 teve direito a uma comparticipação do IHRU, sendo uma solução provisória pela qual tem de pagar uma pequena percentagem. As entidades "dizem que arranjam" mas "nada foi feito", lamenta a lesada. Após o incêndio em Monchique, o Governo anunciou a atribuição de 2,3 milhões de euros para reconstruir e arrendar casas que tivessem sido destruídas.Em maio de 2019, o IHRU tinha um total de 38 processos para reabilitação, recebeu 10 pedidos efetivos e só um foi aprovado até essa data. Oquestionou o IHRU mas não obteve nenhuma resposta.