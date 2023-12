Dez anos após a tragédia do Meco, em que seis estudantes da Universidade Lusófona morreram ao serem arrastados para o mar durante uma praxe que acontecia no areal daquela praia de Sesimbra, os pais das vítimas ainda aguardam um recurso de revista excecional que está pendente há um ano no Supremo Tribunal de Justiça.









