Vítimas dos fogos discriminadas

Luís Silva ficou ferido num incêndio de agosto e não tem o mesmo apoio que outros afetados pelos fogos.

A aprovação da isenção de taxas moderadoras e a dispensa gratuita de medicamentos para as vítimas dos incêndios de junho e de outubro de 2017 está a criar mal-estar naquelas pessoas que também ficaram feridas em incêndios que ocorreram em outros meses do ano passado.



"Não é justo. É uma discriminação incompreensível porque o sofrimento é o mesmo", diz ao CM Luís Silva, que ficou ferido a 14 de agosto no grande incêndio da Serra da Gardunha, no concelho do Fundão. Com um grupo de vizinhos, o vendedor de automóveis ficou cercado pelas chamas, nos arredores de Alpedrinha. "Foi tudo muito rápido. O fogo mudou de direção e encurralou-nos. Durante a fuga caí e fui apanhado pelas chamas. Gritei, mas ninguém conseguia passar para me salvar", recorda o fundanense, que sofreu queimaduras graves no braço, tronco, perna e do direito da cara.



"Nunca tive direito a indemnização e a única entidade que me tem dado apoio é a Câmara Municipal do Fundão que tem custeado parte dos tratamentos e transportes", queixa-se Luís Silva que afirma já ter gasto mais de cinco mil euros em medicamentos, terapia e em viagens semanais ao hospital de Coimbra.



"É aberrante que a data em que a vítima ficou ferida seja o principal critério para decidir se esta tem ou não apoio" do Estado, afirma Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, que já intercedeu junto do Presidente da República e da provedora da Justiça para que esta situação seja revista.