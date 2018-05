Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítimas dos incêndios exigem apoios

Lesados dos fogos manifestaram-se.

Por P.G. | 08:35

Cansados de burocracias e incertezas, dezenas de lesados dos fogos de 15 de outubro exigiram ontem, em Coimbra, apoios para a reconstrução das casas.



Concentrados junto à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro deixaram um documento com as reclamações para ser entregue ao Governo.



Nuno Pereira, do Movimento de Apoio às Vítimas, diz que há famílias ainda a viver em roulottes. O Governo reafirmou que estão "concluídas ou em processo de obra 965 habitações (66% do total), sendo que, relativamente ao incêndio de junho, se encontram nessa fase 256 casas (98% do total).