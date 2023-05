‘Vitó’ diz que consumia droga às escondidas e que Sónia de Jesus não sabia de nada

Vítor Soares, um dos arguidos do processo 'Sementes em Pó', negou esta segunda-feira no Tribunal de Bragança estar envolvido na rede de tráfico de droga de que é acusado.O julgamento arrancou esta segunda-feira e 'Vitó', como é conhecido, defendeu que a cocaína que tinha em casa era apenas para consumo. "É tudo mentira. A cocaína que eu tinha era para consumo", afirmou Vítor.Sobre a mulher, Sónia de Jesus , ex-concorrente do reality show Big Brother, o arguido revelou que nada sabia. Vítor Soares esclareceu que fazia tudo às escondidas da mulher.Em relação a Amílcar Teixeira, pai de um outro ex-concorrente do Big Brother e arguido no processo, Vitó referiu que os encontros entre os dois aconteciam para lhe entregar cinco litros de azeite. Segundo a acusação, azeite era precisamente um dos códigos usados pelos arguidos nesta rede de tráfico de droga.Vitó deu conta ainda que está a ter apoio psicológico na cadeia.O processo tinha cinco arguidos, mas um dos acusados morreu na cadeia de Bragança, onde se encontrava em prisão preventiva a aguardar julgamento. No banco dos réus estão agora três homens e uma mulher, com idades entre os 33 e os 56 anos, acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes, detenção de arma proibida e tráfico e mediação de armas.Em atualização