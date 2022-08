Vítor Soares, companheiro da ex-concorrente do ‘Big Brother’ Sónia Jesus, aguarda decisão do tribunal para saber se é libertado da cadeia de Bragança, onde está preso preventivamente após ter sido apanhado por tráfico de droga. Em princípio saberá já no final da próxima semana se a medida de coação é alterada. Sónia Jesus está grávida e tem estado sozinha a cuidar as duas filhas do casal. Resta-lhe agora manter viva a esperança da libertação.









Vítor Soares foi apanhado na ‘Operação Sementes em Pó’ da GNR, em junho. Foi alvo de vigilâncias dos militares ao longo de um ano. Algumas das transações de droga foram feitas na casa que partilhava com a família. Estava com pena suspensa pelo mesmo crime. n M.P.