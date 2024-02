O adepto do FC Porto não prestou declarações no Tribunal de Instrução Criminal.

Vitor Catão, um dos detidos no âmbito da 'Operação Pretoriano', tem estado a ser ameaçado na cela de Bela Vista, onde se encontra detido e diz que se sente "receoso e com medo de represálias".Ao que osabe no primeiro dia sentia-se confiante mas desde aí tem estado sempre sozinho e a chorar.