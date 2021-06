Vitrina de pastelaria explode e fere três pessoas em Ovar

Duas mulheres e um homem, entre os 40 e os 60 anos, ficaram feridos, esta terça-feira de manhã, numa explosão de uma vitrina de refrigeração numa pastelaria, no Furadouro, em Ovar. A vítima do sexo masculino, que estava no interior do estabelecimento, foi atingida por elementos do motor da máquina.



O alerta foi dado cerca das 07h30 aos Bombeiros de Ovar, para um incêndio industrial na avenida dos Bombeiros Voluntários. “Felizmente, não ocorreu combustão na sequência da explosão”, disse ao CM José Paulo Marques, segundo comandante da corporação. A PSP investiga a explosão.



