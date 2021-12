Américo Sousa, de 51 anos, pilotava um helicóptero de combate a incêndios quando se despenhou e morreu, depois de bater em cabos elétricos de alta tensão em Cabril, Castro Daire, a 20 de agosto de 2017.Agora, o Tribunal da Relação do Porto mandou pagar à viúva uma pensão anual e vitalícia de quase 37 mil euros, até à idade da reforma por velhice. As filhas do casal vão receber pensões anuais de 24 640 euros.