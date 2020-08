Viúva de ucraniano assassinado no aeroporto de Lisboa pede 230 mil euros ao Estado

A família de Ihor Homenyuk apresentou um pedido de indemnização ao Estado português, no valor de 230 mil euros, pela morte do ucraniano, de 40 anos, após ter sido brutalmente espancado numa sala do Aeroporto de Lisboa, no dia 12 de março deste ano.









A Polícia Judiciária deteve três inspetores do SEF, por suspeitas de terem agredido o trabalhador da construção civil, que tentava entrar em Portugal vindo da Turquia. Foram constituídos arguidos e estão em prisão domiciliária. Ihor deixou mulher e dois filhos.