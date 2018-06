Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva detida por homicídio de empresário em Braga sai em liberdade

Mulher foi indiciada por profanação de cadáver.

20:29

Maria Júlia Ferreira saiu esta sexta-feira em liberdade indiciada por profanação de cadáver.



A viúva de António Ferraz da Costa tinha sido detida esta quinta-feira por suspeita de homicídio do marido e chegou mesmo a assumir a responsabilidade pelo crime. A mulher terá, alegadamente, disparado à queima-roupa contra o marido, um conhecido empresário de 52 anos de Braga, ligado à construção civil e que vivia em Moure, Vila Verde.



A corpo foi encontrado numa carrinha em Braga e as autoridades suspeitam de que foi colocado na mala da Mercedes Vito de 9 lugares já sem vida, tapado com uma placa preta.



A carrinha foi localizada num terreno baldio, junto à estrada em Palmeira.



O crime ocorreu em outubro de 2017.





Em atualização