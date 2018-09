Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva e amante suspeitos de matar Luís Grilo apupados à chegada ao tribunal

Rosa Grilo e António Joaquim são presentes a juiz para primeiro interrogatório judicial.

14:14

Dezenas de pessoas concentraram-se na manhã desta sexta-feira junto ao Tribunal de Vila Franca de Xira, onde Rosa Grilo e António Joaquim são ouvidos em primeiro interrogatório judicial. Os dois são suspeitos de terem planeado e executado a morte do triatleta Luís Grilo, marido de Rosa.



À chegada dos suspeitos, pela hora de almoço, ouviram-se os clamores do populares, que pediram justiça. Muitos expressaram a sua indignação perante o suposto casal de amantes, que a PJ crê ser o responsável pela morte de Luís Grilo.



Rosa Grilo manteve-se impávida perante os gritos da multidão. Já António Joaquim, tentou esconder o rosto com a t-shirt que tinha vestida.



Desaparecido em Julho em Alenquer, o corpo de Luís Grilo foi encontrado em Aviz mais de um mês depois.



Esta semana, Rosa Grilo e António Joaquim foram detidos, por fortes indícios de terem cometido o crime. Deverão conhecer esta sexta-feira as medidas de coação a que vão ficar sujeitos.