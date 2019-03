Viúva goza com peso de Luís Miguel Grilo em viagem a África

Triatleta começou a praticar desporto para se livrar do vício das drogas.

25.03.19

Nestas férias, em 2002, Luís Miguel Grilo ainda não tinha começado a praticar desporto para se livrar do vício das drogas.

Nas imagens registadas pela família, e divulgadas em exclusivo pela "Investigação CM" Rosa chega mesmo a brincar com o estado físico e com o excesso de peso do marido.

Foi a prática de triatlo que ajudou Luís a esquecer-se das drogas e a abstrair-se do vício.



Durante esta viagem romântica do casal, à África do Sul e a Moçambique, Luís Miguel e Rosa estavam casados há quatro anos.

Aqui, ainda partilhavam momentos de felicidade e cumplicidade. Dezasseis anos depois, o triatleta foi assassinado a tiro supostamente pela mulher e pelo amante, António Joaquim.