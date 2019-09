Viúva ilibada da morte do marido ao culpar o filho pelo homicídio

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Braga decidiu não levar Maria Júlia Ferreira a julgamento pela morte do marido.A viúva e o filho, José Miguel Costa, estavam acusados do homicídio de António Ferraz da Costa, de 52 anos, mas a mulher recorreu do despacho do Ministério Público, atribuindo as culpas da morte do empresário de Vila Verde ao filho. O TIC deu razão à viúva, sublinhando que não foi recolhida prova suficiente para imputar a Maria Júlia o crime de homicídio por omissão.A mulher vai, ainda assim, sentar-se no banco dos réus, juntamente com o filho, acusada de um crime de detenção de arma ilegal e outro de simulação de crime. Já José Miguel, que fugiu após o assassinato do pai, acabando por ser detido em França, vai responder por homicídio agravado.O arguido, que está preso em casa, passa a ser o único responsável pela morte do empresário, em outubro de 2017, com um disparo de caçadeira. O corpo foi depois abandonado na bagageira de uma carrinha da vítima, numa estrada secundária, em Braga.O tribunal baseou-se nas declarações da viúva, durante o interrogatório e a reconstituição, quando foi detida pela PJ de Braga, em julho do ano passado."As declarações são pormenorizadas, sem contradições aparentes", refere a decisão instrutória, acrescentando que a versão de Júlia é "mais credível e sustentada do que a tese apresentada pelo Ministério Público". Inconformado, o Ministério Público recorreu.