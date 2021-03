Rosa Grilo continuou a escrever cartas ao amante, António Joaquim, após a condenação. Pede-lhe desculpa por o ter envolvido no caso e volta a falar dos angolanos. Diz-lhe ainda que deve refazer a vida. Ficar ao lado da ex-mulher e não se preocupar com ela - que passará 25 anos na cadeia pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Miguel Grilo.