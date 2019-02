Judiciária junta ao processo os documentos bancários da viúva e o uso do dinheiro da conta do casal.

Rosa Grilo, que esta terça-feira voltou ao Tribunal de Vila Franca de Xira para ser ouvida na ação de regulação do poder paternal do filho de 13 anos, vê a investigação da Polícia Judiciária a reunir cada vez mais dados que apontam para o envolvimento na morte do seu marido. "Avô, a ...