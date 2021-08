Foi Rosa Grilo quem deu o alerta à GNR sobre o desaparecimento do marido, a 16 de julho de 2018. Contou que Luís tinha saído de casa, há várias horas, para andar de bicicleta.Estava preocupada porque nunca mais voltava. Mas o corpo do triatleta, morto com um tiro na cabeça no dia anterior, estava ainda na residência do casal. E lá permaneceu até dia 18.