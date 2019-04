Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva Rosa Grilo regressa a casa com arma do crime

Viúva explicou onde foi buscar a pistola e garantiu que foi por acaso que acertou nas munições e no carregador.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Rosa Grilo aceitou participar numa reconstituição, feita na presença da Judiciária, na qual diz como e quando tirou a arma da casa do amante.



A viúva, que recusa ter sido a autora do homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, garante que o fez sem que o funcionário judicial soubesse.



Assegura que foi a casa de Joaquim poucos dias antes de terem ido para a Alemanha participar numa prova de triatlo (junho do ano passado) e que sabia onde estava a pistola.



Depois "foi ao calhas" que acertou, entre as várias armas, na pistola CZ, no carregador e munições certas.



Rosa diz que nunca disparou e que foi o próprio triatleta quem municiou a pistola. A mesma arma que o havia de matar, segundo Rosa, às mãos de angolanos traficantes de diamantes.



A diligência foi feita a 25 de janeiro e acompanhada das advogadas de Rosa. Esta conta pormenorizadamente onde estavam todos os objetos: a arma estava escondida no fundo de uma gaveta no roupeiro do quarto do amante - foi ela quem decidiu aquele ser o local ideal, para evitar que os filhos de António Joaquim alguma vez a descobrissem - e o carregador e munições estavam no fundo de outra gaveta, numa mesinha de cabeceira. Rosa reconhece que havia várias e não sabe como acertou.



Sobre a ‘devolução’ da arma no mesmo local, Rosa diz que foi a 18 de julho, depois de a ter escondido, primeiro, na casa de Benavila. Tinham passado três dias sobre a morte de Luís Grilo quando a viúva aproveitou que o funcionário judicial estava no Campus de Justiça. Colocou tudo no mesmo local.



A diligência da PJ demorou uma hora e Rosa manteve-se calma. Chegou a brincar, ao assegurar que tinha sido um golpe de sorte acertar em todos os artefactos da arma que mais tarde, diz, foi usada pelos angolanos para matarem Luís Grilo.



O MP diz que não: quem disparou foi António Joaquim.