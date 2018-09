Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúvo de 85 anos fica ferido após ser expulso de casa pelo enteado

Homem que precisou de assistência hospitalar foi arrastado do interior da habitação, na Tocha, Coimbra.

13:20

Um idoso de 85 anos foi expulso de casa pelo enteado e ficou ferido ao final da tarde deste sábado, na rua da Floresta, em Caniceira, no concelho da Tocha, Coimbra.



Segundo testemunhas, que ficaram um pouco chocadas com o que aconteceu, o casal idoso tinha um relacionamento saudável e vivia na mesma propriedade há cerca de 12 anos.



O homem, que precisou de assistência hospitalar, foi arrastado do interior da habitação, tendo ficado a sangrar no chão.



Não era conhecido qualquer tipo de problema entre o casal.