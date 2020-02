Viúvo recebe notícia da morte da mulher e ataca médico em hospital de Vila Real

Um médico foi agredido nas Urgências do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, por um homem que tinha acabado de ficar viúvo, na quarta-feira à noite. Segundo apurou o, o agressor terá recebido a notícia da morte da mulher, de 71 anos e, num ato de fúria, desferiu um murro na cara do clínico, de 67.O hospital confirmou o incidente, referindo que "o profissional sofreu ferimentos ligeiros". "A segurança do centro hospitalar sanou, de imediato, o conflito e acionou as autoridades, que se deslocaram ao local e tomaram conta da ocorrência", concluiu.Segundo fonte da PSP, quando a patrulha chegou ao local, "o agressor já não se encontrava nas instalações". O caso foi, por isso, reportado ao Ministério Público.O hospital garante que "foi um caso isolado", mas que o conselho de administração "refuta este tipo de conduta e, manifesta a sua solidariedade para com o profissional e disponibilizou o apoio necessário". O profissional de saúde foi assistido por colegas.