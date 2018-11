Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família vive terror em assalto armado em Valongo

Encapuzados apontam arma a empregada de limpeza e levam ouro.

Por Manuel Jorge Bento

Saltaram o muro da casa, um deles ficou a apontar uma arma à cabeça da empregada de limpeza, que estava a limpar os vidros, e os outros três percorreram as divisões. A minha mãe [54 anos] estava no andar de baixo, apercebeu-se de um deles e saiu a correr e a gritar por socorro.



Os ladrões ainda dispararam dois tiros para o ar e fugiram num Mercedes preto que os esperava na rua". Catarina Pimenta contou ao CM o terror vivido, sexta-feira à tarde, num assalto à casa da família, em Valongo.



Os ladrões levaram um guarda-joias, com algumas peças em ouro. No piso inferior da habitação - do empresário Agostinho Pimenta - estava o filho, de 18 anos, a estudar e com fones nos ouvidos, que não se apercebeu do assalto.



A PSP foi ao local. A PJ está a investigar.