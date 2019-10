"Viveste e morreste a servir": Amigos e família despedem-se de paraquedista

Amigos, familiares e militares despediram-se esta segunda-feira, no Porto, do 1º Sargento Manuel Gonçalves, de 34 anos, que morreu na passada sexta-feira após o paraquedas que usava durante um exercício, na Base Aérea de Beja, não se ter aberto. Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente no funeral."Escolheu o céu para engrandecer a terra. É um herói ao qual o País está grato", disse o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas.A missa foi presidida pelo bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério."Manuel, tu viveste e morreste a servir os outros", recordou,