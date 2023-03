Acusada de maltratar a mãe idosa, de 84 anos, a funcionária judicial rejeitou todas as acusações, esta terça-feira, no início do julgamento, no Porto. A mulher, de 62 anos, não deu grandes explicações para os factos que constam do processo, dizendo apenas que “é tudo mentira”. A sua versão foi contestada pelos depoimentos das testemunhas.









Ver comentários