Vizela alerta os jovens com cenários trágicos

Ações são destinadas sobretudo àqueles que frequentam os espaços de diversão noturna.

Por Fátima Vilaça | 09:42

Reduzir a sinistralidade na estrada e "sacudir consciências, sobretudo entre os jovens", alertando para os riscos do consumo de álcool aliado à condução são os objetivo de uma iniciativa que os agentes da Proteção Civil de Vizela promovem este mês.



Os bombeiros, em parceria com a GNR e a Câmara de Vizela, estão a preparar seis cenários de tragédia, com acidentes de viação e atropelamentos mortais, para três fins de semana. Pretendem ‘chocar’ e ‘fazer pensar’ quem circula nas estradas do concelho. A iniciativa, designada Noite Segura, é esta segunda-feira apresentada e arranca para a estrada já na sexta-feira.



"As semanas que antecedem o Natal são, por norma, aquelas em que se registam níveis de sinistralidade mais elevados. Por isso, pensámos este exercício para este mês porque queremos chegar a um número elevado de pessoas, mas sobretudo ao público certo, que são os jovens, que frequentam a noite", explicou ao CM o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vizela.



Paulo Félix lembra que o concelho tem muitos espaços de diversão noturna e que o objetivo passa por levar a cabo estas ações de prevenção em sítios próximos destes locais.



O comandante acredita que este tipo de exercícios, com cenários trágicos, durante o período noturno, poderá causar maior impacto.



"Ao conduzir durante a noite e ver estes cenários de acidentes graves, irá fazer, com certeza, pensar que aquele acidente podia ter acontecido connosco. Vai fazer-nos tirar o pé do acelerador e pensar duas vezes se devemos conduzir depois de beber", sublinha Paulo Félix. A iniciativa arranca já no próximo fim de semana.