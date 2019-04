Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vizinhas em guerra por gastos de água

Irmãs julgadas por ameaçarem mulher, exigindo mais poupança. Caso ocorreu em Aveiro.

Por Nelson Rodrigues | 09:10

As arguidas são duas irmãs, domésticas, de 51 e 52 anos. Estão a ser julgadas por um tribunal coletivo, em Aveiro, por crimes de ameaça, injúria e difamação cometidos contra uma antiga vizinha, a qual acusavam de gasto excessivo de água.



Em causa estava o facto do contador das habitações ser comum e das duas irmãs exigirem que a ofendida poupasse água.



Insatisfeitas com o consumo, as arguidas chegaram a afixar manuscritos à porta da casa da vizinha, exigindo poupança e que não fizesse barulho a partir das 22h00.



No início do julgamento, esta segunda-feira, as duas mulheres arguidas ficaram em silêncio. "Muitas coisas são mentira", disse apenas uma das irmãs ao coletivo de juízes.



Já a ofendida, e assistente no processo, não compareceu à audiência e foi condenada a uma multa por a falta ser considerada injustificada. Em causa poderá estar o facto de não ter informado o tribunal da sua nova morada.



A relação de má vizinhança remonta a 2017 e ocorreu na rua da Cega, em São Bernardo, Aveiro. Em junho desse ano, as arguidas envolveram-se em discussões com a ofendida devido ao gasto de água, tendo ameaçado a mesma de agressão.



De acordo com a acusação particular, as duas arguidas difamaram e injuriaram a assistente em diversas ocasiões.



Num dos casos chegaram a colocar folhas manuscritas por baixo da porta da cozinha da ofendida: exigiam que não fizesse ruído durante a noite e que poupasse água de forma a que a fatura da mesma não fosse tão elevada.