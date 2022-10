Vizinhos detidos por matarem idosa em Grândola

Um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 61, foram detidos pela Polícia Judiciária por serem suspeitos de matarem uma vizinha no concelho de Grândola.A vítima de 80 anos, foi agredida com um ferro, tendo sofrido vários golpes em diferentes zonas do corpo, "um dos quais na cabeça, causando-lhe uma hemorragia abundante que acabou por lhe provocar a morte", revela a Pj em comunicado.As agressões ocorreram num contexto de conflitos de vizinhança, quando os suspeitos entraram na casa da idosa.A detenção dos vizinhos da idosa ocorreu na segunda-feira, em Grândola, e já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o homem ficado em prisão preventiva, enquanto a mulher ficou sujeita a apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.