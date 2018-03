Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vizinhos resgatam jovem de fogo em Chaves

Um casal e as filhas gémeas, de 20 anos, ficaram desalojados.

Um casal e as filhas gémeas, de 20 anos, ficaram desalojados após um incêndio num apartamento, este domingo à tarde, no Bairro da Translar, em Vilar de Nantes, Chaves.



Na altura em que o fogo deflagrou, só se encontrava em casa uma das jovens, a dormir. Quando acordou, já estava bloqueada pelas chamas.



Acorreu à janela a pedir ajuda e quatro vizinhos, com recurso a uma escada, conseguiram retirá-la do segundo andar.



Os Bombeiros Flavienses e a PSP foram ao local.



A família solicitou a ajuda dos serviços sociais do Município.