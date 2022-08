"Volta para casa, filho": Família desesperada com desaparecimento de jovem após ida ao festival Paredes de Coura

Jovem de 20 anos está desaparecido desde as 3h00 da madrugada de sábado, quando regressava de autocarro do festival Paredes de Coura. Leonardo da Silva viajava com um amigo, mas nunca regressou à casa da tia, no Montijo."Não sei nada do meu filho". A mãe de Leonardo contou aoque não consegue contactar com o filho há vários dias porque o telemóvel está 'sem sinal'. Segundo o amigo, que a mãe diz não conhecer, os jovens consumiram marijuana durante o festival, algo que o filho nunca teria experimentado, refere a mãe.A família vive no Reino Unido com o rapaz, mas está de férias em Portugal. O jovem foi com um amigo ao festival Paredes de Coura, regressou de autocarro de Braga para Queluz tendo o amigo deixado o jovem na estação de Queluz, mas nunca regressou para junto da família. A mãe e Leonardo tinham voo marcado, para esta terça-feira, para regressarem a casa.Segundo conta a mãe, Leonardo teve um surto psicótico quando teve Covid-19 e chegou a estar internado no hospital."Volta para casa, filho", mãe de Leonardo deixa um apelo para o rapaz reapareça.