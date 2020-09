‘Voo’ de 50 metros na A23 fatal para motorista

Três homens morreram em despistes de automóvel nas estradas portuguesas em pouco mais de 12 horas. Entre as vítimas estão um jovem de 26 anos, um homem de 67 e um motorista de pesados, de 42 anos, que não sobreviveu a um ‘voo’ de um viaduto com mais de 50 metros.Em Vila Velha de Ródão, um homem de 42 anos morreu após se ter despistado com o camião que conduzia no quilómetro 94 da A23. O acidente aconteceu às 10h30 quando, por razões que estão a ser investigadas pela GNR, o camião carregado com adubo saiu da via e caiu do viaduto.Rogério Pernes, de 42 anos, condutor do veículo pesado, ficou encarcerado no habitáculo e teve morte imediata. O socorro revelou-se "muito complexo" porque os bombeiros tiveram que descer apeados até ao local onde ficou imobilizado o camião, que transportava adubo granulado e ficou espalhado na zona.Participaram nas operações de socorro os bombeiros de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Sertã e Castelo Branco, que mobilizaram para o local 32 operacionais e 10 veículos. Uma máquina retroescavadora abriu um caminho até à zona onde ficou o camião de forma a permitir a remoção do que sobrou do veículo.O despiste de um carro que participava numa concentração de Mini Cooper, ocorrido pelas 18h10 de domingo, matou o jovem André Serafim, de 26 anos. O acidente ocorreu no IC2, perto de Alenquer.Um homem de 67 anos morreu esta segunda-feira no despiste de um carro em Alvaiázere. À chegada dos bombeiros, estava em paragem cardiorrespiratória.Devido ao despiste do camião, duas das três faixas de rodagem da A23 estiveram condicionadas ao trânsito durante todo o dia para obras de reparação.