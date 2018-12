Voo sobre praia mata piloto sem licença

Emigrante morreu após motor de asa delta ter parado e caiu na Praia de Mira, em 2015.

Por João Tavares | 09:28

A introdução de alterações técnicas numa asa delta com motor potenciou a queda da aeronave na praia de Poço da Cruz, em Mira, na tarde de 26 de julho de 2015, o que levou à morte do piloto, um português emigrado em França, de 52 anos, e deixou o passageiro de nacionalidade francesa, de 30, com ferimentos graves. A vítima mortal, não estava habilitada a pilotar o aparelho.

O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários diz que "foram introduzidas modificações (...) que comprometeram a fiabilidade do aparelho". A determinada altura, no voo, o motor parou, levando à queda abrupta. "O piloto ter-se-á apercebido da presença dos banhistas no areal e, numa tentativa de evitar a colisão com as pessoas, manobrou o aparelho abruptamente para a direita, ao ponto de iniciar uma espiral e embatendo violentamente no areal", pode ler-se no documento.

Fernando Jerónimo, o piloto sem licença, tinha ainda deixado caducar o registo do aparelho, que expirou em abril de 2012 e só era válido em território francês. Segundo a investigação, o desligar do motor poderá ter acontecido de forma involuntária por parte do passageiro, que terá tocado num interruptor "de corte de ignição" montado num local impróprio. "O sistema de corte do motor composto por apenas um interruptor foi encontrado totalmente desprotegido e instalado em local impróprio", concluem os investigadores. O piloto morreu na praia cheia de banhistas.